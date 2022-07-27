Італія

Українець може продовжити кар'єру у Серії А.

Воротар мадридського Реалу та збірної України Андрій Лунін все ж може змінити клубну прописку цього літа.

В пошуках ігрової практики голкіпер може відправитись до Наполі, повідомляє TuttoNapoli. Мова йдеться про оренду із правом викупу.

Відзначається, що останнє слово в цьому питанні залишиться за наставником "вершкових" Карло Анчелотті, який обіцяв українцю більше ігрової практики у наступному сезоні.

Минулого сезону Лунін зіграв всього чотири гри за Реал, в яких пропустив чотири голи.

Раніше воротар відіграв повний матч проти Америки, в якому пропустив два м'ячі.