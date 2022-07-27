Іспанія

Невдала перша спроба від бразильського юнака.

Рано вранці, відносно європейського часу, 27 липня мадридський Реал проводив черговий матч свого американського турне.

У місті Сан-Франциско "галактікос" зустрічались проти відомого мексиканського Клуба Америка, зігравши в підсумку в бойову нічию 2:2.

Цікаво, що італійський керманич Карло Анчелотті в цій грі вирішив використати ротацію з двох складів, які відіграли по одному тайму.

У підсумку кожна з груп футболістів Реала отримала у власні ворота по одному м’ячу, але й натомість незмінно вражала чужі володіння.

Уже під завісу гри на полі вперше в своїй кар’єрі в футболці "вершкових" з’явився бразильський 18-річний захисник Вінісіус Тобіас, якого мадридці орендували в донецького Шахтаря.

Дебют юного виконавця виявився не зовсім удалим — на 80 хвилині гри він привіз пенальті у власні ворота, після якого було встановлено остаточний рахунок зустрічі.

Окрім цього, варто відзначити повний матч для українського голкіпера

Реал — Клуб Америка 2:2

Голи: Бензема, 22, Азар, 55 (пен.) — Мартін, 5, Фільгадо, 82 (пен.)

Реал: Лунін — Васкес (Вінісіус Тобіас, 66), Рюдігер (Вальєхо, 60), Начо (Мілітао, 46), Менді (Алаба, 46) — Модрич (Вальверде, 46), Каземіро (Себальос, 46), Кроос (Чуамені, 46) — Асенсіо (Азар, 46), Бензема (Родріго, 46), Вінісіус Жуніор (Камавінга, 46).

Клуб Америка: Очоа — Х. Санчес (Дамм, 60), Лара (Вальдес, 60), Касерес, Флорес — Лаюн, дос Сантос (Фільгадо, 60), Акіно (Вальдес, 60), Сендехас (Р. Санчес, 60) — Мартін (Родрігес, 60), Бетіана (Мартінес, 60).

Попередження: Каземіро, Себальос.