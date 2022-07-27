Італія

Нідерландський хавбек може попрацювати під керівництвом Жозе Моуріньо.

Центральний півзахисник Парі Сен-Жермен Жоржиньо Вейналдум у літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку та вирушити до італійської Серії А.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, керівництво Роми перебуває у постійному контакті як з босами паризького гранда, так і з 31-річним нідерландцем.

Джерело стверджує, що всі сторони зацікавлені в успішному завершенні угоди, але ще потрібно вирішити різні питання, включаючи розмір заробітної плати гравця.

Вейналдум має на своєму столі різні пропозиції, але його пріоритетом є варіант із Ромою.

Вейналдум перейшов до ПСЖ із Ліверпуля влітку 2021-го. У минулому сезоні Жоржиньо провів 38 матчів у складі паризького гранду, записавши на свій рахунок 3 голи та 3 асисти.