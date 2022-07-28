Італія

Римський клуб хоче орендувати 31-річного футболіста.

Рома виявляє серйозний інтерес до Жоржиньо Вейналдума, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, сьогодні керівництво римського клубу та паризького проведуть зустріч. Рома хоче взяти в оренду нідерландця, а ПСЖ не проти відпустити його.

Проблема полягає в тому, що Рома хоче, щоб ПСЖ платив частину заробітної плати гравцю, а паризький клуб не хоче йти на такий жест доброї волі.

Вейналдум перейшов до ПСЖ із Ліверпуля влітку 2021 року. У минулому сезоні Жоржиньо провів 38 матчів у складі паризького гранду, записавши на свій рахунок 3 голи та 3 асисти.