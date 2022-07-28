Італія

Хавбек вступив у чергову конфронтацію із Моуріньо.

Півзахисник Сельти Деніс Суарес вступив у черговий конфлікт із президентом клубу Карлосом Моуріньо, звинувативши його і небажанні розвивати команду.

Окрім того, футболіст поскаржився на те, що його не захотіли продати в інший клуб.

"Пройшло декілька місяців із тих пір, як президент клубу погрожував мені. "Я подбаю про те, щоб тебе освистували на стадіоні", — так він мені казав. Це він сказав футболісту, який грає за його клуб.

Не треба мене звинувачувати в тому, що я просив когось продати з команди, або сам вів переговори із клубами за спиною президента.

У Сельти є декілька пунктів у контракті, за якими можна мене не те, щоб оштрафувати, а й вигнати з команди. Втім, у мене жодної санкції. Тож хто з нас бреше?

Президент клуб каже, що я просив платити мені 4 млн євро на рік — але це не так. Декілька разів я пропонував зустрітись та все обговорити без агентів.. Чомусь їх робили винуватими. Втім, мене проігнорували.

Моуріньо знаходиться на чолі Сельти із двох причин — зробити погано клубу та викачати з нього максимальну суму грошей у свій гаманець", — написав футболіст у своєму твіттері.

Раніше повідомлялось, що Суарес хоче продовжити контракт із Сельтою.