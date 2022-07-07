Испания

Крайніми в цій історії виявились агенти футболіста.

Свого часу іспанське спортивне агентство Sport узяло на себе узгодження переходу зірки академії Сельти Браяна Бугаріана до мадридського Реалу, після чого потрапило в немилість ізбоку президента "кельтів" Карлоса Моуріньо.

Очільник тоді виступив із жорсткою вимогою до всіх футболіст щодо припинення будь-яких відносин із представниками цієї фірмі. Були такі що безумовно виконали прохання функціонера, як ото капітан Яго Аспас, проте знайшлись гравці накшталт півзахисника Деніса Суареса, який перебуває в клубі з 2019 року, що ослухались.

"Інші гравці поновили співпрацю і продовжують бути пов’язаними з агентством. Тому я відчуваю, що сторона Моуріно повинна пояснити, чому вони насправді не розраховують на мене", — заявив у одному з інтерв’ю іспанець.

Зрештою, виступати в футболці Сельти 28-річному виконавцю цей факт не завадив, проте, коли почало йтись про необхідність продовжити контракт, Моуріньо почав із усіх сил пручатись цьому процесу.

"Я вважаю, що це несправедлива ситуація для мене, тому що я запропонував клубу рішення. Я запропонував вести переговори без присутності агентів.

Через Луїса Кампоса вони сказали мені, що збираються допомогти мені знайти рішення, але більше нічого не сказали, тому на даний момент я просто продовжую догравати свій чинний контракт", — додав Суарес.

Варто зауважити, що угода з Денісом завершується 2024 року, а в цьому сезоні він відіграв 40 матчів, забивши чотири голи та віддавши шість гольових передач.