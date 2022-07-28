24-річний футболіст продовжить кар'єру у чемпіонаті Італії.
АДЕМОЛА ЛУКМАН, GETTY IMAGES
28 липня 2022, 16:59
Адемола Лукман найближчим часом поповнить склад Аталанти, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, переговори перебувають на завершальній стадії, а особистий контракт узгоджено. Перехід неминучий для колишнього футболіста Лестера.
Діюча угода Лукмана з Лейпцигом розрахована до літа 2024 року.
Минулого сезону Адемола провів 42 гри за Лестер у всіх турнірах: на його рахунку 8 голів та 5 результативних передач.