28-річний футболіст був би не проти перейти до складу туринської команди.
МЕМФІС ДЕПАЙ, GETTY IMAGES
28 липня 2022, 17:29
Барселона хоче продати Мемфіса Депая цього літа, повідомляє Tuttomercatoweb.
За інформацією джерела, каталонський клуб не розраховує на 28-річного форварда та хоче продати його.
Сам нідерландець пропонував Ювентусу запросити його. Чи цікавий цей варіант туринцям не уточнюється.
Раніше повідомлялося, що Барселона хотіла включити Депая в угоду щодо Жюля Кунда з Севільєю, проте отримала відмову.