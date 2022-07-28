Італія

28-річний футболіст був би не проти перейти до складу туринської команди.

Барселона хоче продати Мемфіса Депая цього літа, повідомляє Tuttomercatoweb.

За інформацією джерела, каталонський клуб не розраховує на 28-річного форварда та хоче продати його.

Сам нідерландець пропонував Ювентусу запросити його. Чи цікавий цей варіант туринцям не уточнюється.

Раніше повідомлялося, що Барселона хотіла включити Депая в угоду щодо Жюля Кунда з Севільєю, проте отримала відмову.