Італія

У італійського футболіста ще залишається надія, що перехід може здійснитись у майбутньому.

Маріо Балотеллі зізнався, що мріє грати за Наполі.

"Я завжди казав, що мрію пограти за Наполі. На жаль, Ауреліо Де Лаурентіс не хотів бачити мене в команді. Тому я так і не опинився там, але я завжди говорю, що треба вірити.

Фізично я в повному порядку, техніка на місці, тож подивимося", – наводить слова Балотеллі сайт журналіста Джанлукі Ді Марціо.

Нині Балотеллі виступає за турецький Адана Демірспора.