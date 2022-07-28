У італійського футболіста ще залишається надія, що перехід може здійснитись у майбутньому.
МАРІО БАЛОТЕЛЛІ, АДАНАДЕМІРСПОР
28 липня 2022, 17:34
Маріо Балотеллі зізнався, що мріє грати за Наполі.
"Я завжди казав, що мрію пограти за Наполі. На жаль, Ауреліо Де Лаурентіс не хотів бачити мене в команді. Тому я так і не опинився там, але я завжди говорю, що треба вірити.
Фізично я в повному порядку, техніка на місці, тож подивимося", – наводить слова Балотеллі сайт журналіста Джанлукі Ді Марціо.
Нині Балотеллі виступає за турецький Адана Демірспора.