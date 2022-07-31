Італія

"Кажани" планують посилити склад екс-півзахисником Барселони.

Портал Football Italia повідомляє про те, що півзахисник Ювентуса Артур Мело скоро може перейти у Валенсію.

Нагадаємо, що Массіміліано Аллегрі не викликав бразильця на передсезонний тур італійського гранду по США, тож йому довелося підтримувати форму за рахунок індивідуальних тренувань.

Джанлука Ді Марціо у своєму Twitter написав, що трансфер гравця може бути завершено вже наступного тижня, але поки що обидві сторони обговорюють деталі переходу.

Минулого сезону Артур провів 31 матч за "бьянконері", в яких відмітився одним асистом.