"Кажани" планують посилити склад екс-півзахисником Барселони.
Артур Мело
31 липня 2022, 09:45
Портал Football Italia повідомляє про те, що півзахисник Ювентуса Артур Мело скоро може перейти у Валенсію.
Нагадаємо, що Массіміліано Аллегрі не викликав бразильця на передсезонний тур італійського гранду по США, тож йому довелося підтримувати форму за рахунок індивідуальних тренувань.
Джанлука Ді Марціо у своєму Twitter написав, що трансфер гравця може бути завершено вже наступного тижня, але поки що обидві сторони обговорюють деталі переходу.
Минулого сезону Артур провів 31 матч за "бьянконері", в яких відмітився одним асистом.