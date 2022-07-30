Нападник перебереться в стан римлян.
Андреа Белотті, getty images
30 липня 2022, 11:59
Рома розглядає різні варіанти посилення складу поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання La Reppublcia, римський клуб досяг принципової домовленості з форвардом Андреа Белотті.
У сезоні-2021/22 Белотті провів 23 гри за Торіно: на його рахунку вісім голів та результативна передача.
Зазначимо, що італійський нападник наразі вільний агент після завершення контракту з Торіно.
Раніше повідомлялося, що лідером у боротьбі за Андреа Белотті є Монако.