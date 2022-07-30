Італія

Нападник перебереться в стан римлян.

Рома розглядає різні варіанти посилення складу поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання La Reppublcia, римський клуб досяг принципової домовленості з форвардом Андреа Белотті.

У сезоні-2021/22 Белотті провів 23 гри за Торіно: на його рахунку вісім голів та результативна передача.

Зазначимо, що італійський нападник наразі вільний агент після завершення контракту з Торіно.

Раніше повідомлялося, що лідером у боротьбі за Андреа Белотті є Монако.