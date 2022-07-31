Італія

Нідерландський хавбек близький до того, щоб перейти до римського клубу на правах оренди.

Центральний півзахисник Парі Сен-Жермен Жоржиньо Вейналдум у літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку та вирушити до італійської Серії А.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Рома очікує від керівництва ПСЖ "зеленого світла", щоб завершити угоду щодо оренди 31-річного нідерландця.

За інформацією джерела, наступні 24-48 годин будуть вирішальними щодо майбутнього Вейналдума.

Також стверджується, що Евертон та ПСЖ продовжують обговорювати переходи центрального півзахисника Ідрісса Гує.

Вейналдум перейшов до ПСЖ із Ліверпуля влітку 2021-го на правах вільного агента. У минулому сезоні Жоржиньо провів 38 матчів у складі паризького гранду, записавши на свій рахунок 3 голи та 3 асисти.