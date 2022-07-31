Центральний півзахисник Парі Сен-Жермен Жоржиньо Вейналдум у літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку та вирушити до італійської Серії А.

Як повідомляє журналіст Фабріціо РоманоРома очікує від керівництва ПСЖ "зеленого світла", щоб завершити угоду щодо оренди 31-річного нідерландця.

За інформацією джерела, наступні 24-48 годин будуть вирішальними щодо майбутнього Вейналдума.

Також стверджується, що Евертон та ПСЖ продовжують обговорювати переходи центрального півзахисника Ідрісса Гує.

Вейналдум перейшов до ПСЖ із Ліверпуля влітку 2021-го на правах вільного агента. У минулому сезоні Жоржиньо провів 38 матчів у складі паризького гранду, записавши на свій рахунок 3 голи та 3 асисти.