Форвард Сассуоло близький до переїзду у Неаполь.
джакомо распадорі, Getty images
31 липня 2022, 18:00
Нападник Сассуоло та збірної Італії Джакомо Распадорі близький до переходу у Наполі.
Футболіст погодив особистий контракт із клубом до 2027 року, повідомляє Ніколо Скіра. Очікується, що представники Сассуоло та Наполі зустрінуться у найближчі 48 годин задля завершення трансферу.
Минулого сезону Распадорі забив десять голів та віддав шість результативних передач за Сассуоло.
Нагадаємо, до Наполі все ж може перейти Кріштіану Роналду.