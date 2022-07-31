Італія

Форвард Сассуоло близький до переїзду у Неаполь.

Нападник Сассуоло та збірної Італії Джакомо Распадорі близький до переходу у Наполі.

Футболіст погодив особистий контракт із клубом до 2027 року, повідомляє Ніколо Скіра. Очікується, що представники Сассуоло та Наполі зустрінуться у найближчі 48 годин задля завершення трансферу.

Минулого сезону Распадорі забив десять голів та віддав шість результативних передач за Сассуоло.

Нагадаємо, до Наполі все ж може перейти Кріштіану Роналду.