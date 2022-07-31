Італія

27-річний футболіст, ймовірно, змінить клуб цього літа.

Ельдор Шомуродов близький до зміни клубу, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, 27-річний нападник перейде до Болонії. Це буде оренда з опцією викупу за дев'ять мільйонів євро.

Нагадаємо, що протягом трьох сезонів узбек грішив виступами у так званій р осійській Прем'єр-лізі за Ростов.

Минулого сезону Шомуродов провів 28 матчів у Серії А за Рому, записавши на свій рахунок 3 голи та 4 асисти.