Італія

Клуби також домовились щодо зарплатні гравця.

Нідерландський півзахисник Джоржиньо Вейналдум рік тому своїм приєднанням до французького Парі Сен-Жермен на правах вільного агента, після розставання з англійським Ліверпулем, посилив можливості для ротації команди тоді ще Маурісіо Почеттіно.

Однак за підсумками минулого сезону 31-річний виконавець навряд чи почав відчувати себе гравцем основного складу "червоно-синіх", хоча й устиг відіграти за них 38 матчів (1993 хвилини), забивши та піддавши гольові передачі по три рази відповідно.

Зрештою, дійшло до того, що за умов приєднання до французького чемпіона Кристофа Галт’є в якості головного тренера, нідерландець вирішив зробити запит на свій продаж до іншого клуба.

ПСЖ не довго розмірковував над тим, чи продавати цього футболіста, а італійська Рома зробила все необхідне для того, щоб виграти конкуренцію за нього.

Представники сторін сіли за стіл перемовин, а коли справу було зроблено, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, то Вейналдума було віддано до оренди на сезон, за підсумками якого, якщо Рома здобуде місце в Лізі чемпіонів на наступний рік, то муситиме придбати Джоржиньо.

ПСЖ при цьому ще й погодився найближчий рік платити 40% зарплатні формально власному футболісту.