Джанлука ді Марціо на свому сайті повідомив, що Валентіно Лазаро близький до переходу у Торіно. 

Правий захисник, що належить міланському Інтеру, наразі проходить медогляд у Турині. 

Австрієць перейшов до лав "нерадзуррі" влітку 2019 року з Герти, але стати основним у італійському гранді не зумів. Міланці здавали гравця в ряд оренд, останньою з яких була подорож до Бенфіки. 

Минулого сезону у Лісабоні Лазаро провів 29 матчів в усіх турнірах та відмітився двома асистами. 