Італія

Команда Івана Юріча скоро може підсилитись гравцем збірної Австрії.

Джанлука ді Марціо на свому сайті повідомив, що Валентіно Лазаро близький до переходу у Торіно.

Правий захисник, що належить міланському Інтеру, наразі проходить медогляд у Турині.

Австрієць перейшов до лав "нерадзуррі" влітку 2019 року з Герти, але стати основним у італійському гранді не зумів. Міланці здавали гравця в ряд оренд, останньою з яких була подорож до Бенфіки.

Минулого сезону у Лісабоні Лазаро провів 29 матчів в усіх турнірах та відмітився двома асистами.