Італія

Португальський клуб звичним чином вимагає більше грошей.

Португальські клуби дуже добре відомі в футбольному світі своїм умінням заробляти кошти на продажі власних гравців, тож торгуються з потенційними покупцями за виконавцями будь-якого віку та стану фізичної форми.

Зокрема, лісабонський Спортінг у своїй академії підготував якісного центрального форварда Вівальду Леандру Семеду Моуру, більше відомого як просто Вівальду, проте був змушений відхилити першу пропозицію від фріульського Удінезе через недостатню грошову оцінку.

2 млн євро не викликали в "левів" жодних емоцій, тож, як повідомляє італійська преса, найближчими днями "зебренята" зроблять чергову спробу домовитись про продаж гравця з ангольським корінням.