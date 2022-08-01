Італія

Бодай одного з них італійський чемпіон має намір отримати.

Позиція центрального захисника досі залишається одним з нагальних питань для італійського Мілану впродовж поточної трансферної кампанії.

Чемпіони Серії A придивлялись до багатьох опцій підсилення на ринку, однак зрештою зупинили свій вибір на двох найбільш вірогідних варіантах для придбання.

Ідеться про футболістів французького Парі Сен-Жермен Абду Діалло та англійського Тоттенгема Джафета Тангангу.

Щодо представника чемпіонів Ліги 1, то ситуація в перемовинах із Міланом останнім часом дуже ускладнилась за рахунок пропозиції нового контракту, що її зробили своєму виконавцеві "червоно-сині".

Стосовно ж представника "шпор" у "россонері" існує трохи вища впевненість у досягненні прогресу в домовленостях уже найближчим часом. Однак і в цьому випадку стан справ Мілану не є абсолютно позитивним, бо на англійця також полюють багато європейських топ-клубів.

Зауважимо, що разом із посиленням до центру захисту, Мілан також намагається придбати талановитого бельгійського півзахисника.