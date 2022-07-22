Італія

"Россонері" налаштовані дуже серйозно.

Сьогодні, 22 липня — ключовий день у перемовинах між Міланом та Брюгге щодо трансферу 21-річного бельгійського півзахисника Шарля де Кетеларе.

Відомий італійський інсайдер Ніколо Скіра повідомляє, що міланці готові збільшити бонусну частину виплат бельгійцям та відсоток від наступного продажу хавбека. Остання пропозиція клубу зі "столиці моди" складала 35 мільйонів євро із урахуванням 5-7 бонусних. Нова сума наразі не повідомляється.

Чемпіони Італії впевнені, що зможуть досягти успіху.

Раніше Мілан представив виїзну форму на сезон 2022/23.