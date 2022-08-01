Бразильский півзахисник може повернутися до Серії А.
Лукас Пакета, getty images
01 серпня 2022, 18:53
Ювентус шукає шляхи посилення середньої лінії поля у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання CalciomercatoWeb, італійський клуб націлився на півзахисника Ліона Лукаса Пакету.
Минулого сезону бразилець провів 43 гри у всіх турнірах: на його рахунку 11 голів та 7 результативних передач.
Нагадаємо, що раніше Ліон готовий відпустити Лукаса Пакета до Арсеналу за 65 мільйонів євро плюс бонуси.