Ювентус шукає шляхи посилення середньої лінії поля у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання CalciomercatoWeb, італійський клуб націлився на півзахисника Ліона Лукаса Пакету.

Минулого сезону бразилець провів 43 гри у всіх турнірах: на його рахунку 11 голів та 7 результативних передач.

Нагадаємо, що раніше Ліон готовий відпустити Лукаса Пакета до Арсеналу за 65 мільйонів євро плюс бонуси.