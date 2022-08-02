Італія

"Нероверді" планують вернути собі вихованця Баварії.

Джанлука ді Марціо на свому сайті повідомив про те, що Сассуоло зацікавлений в трансфері Ніколи Сансоне.

Через пошкодження Хамеди Траоре "нероверді" шукають підсилення для лівого флангу атаки.

Вихованець мюнхенської Баварії свого часу виступав у зелено-чорній футболці в період з 2014 по 2016 роки, переїхавши на Стадіо Мапеї з Парми. У 89 зустрічах гравець набрав 35 балів за гол+пас.

Далі був переїзд до Вільярреалу, а нині Сансоне виступає за Болонью. Минулого сезону Серії А він забив два м'ячі та віддав п'ять асистів у 27 матчах.

Окрім того, Нікола має на рахунку три виступи й за збірну Італії.