29-річний футболіст може пропустити чемпіонат світу у Катарі.
ПОЛЬ ПОГБА, ФК ЮВЕНТУС
02 серпня 2022, 17:35
Поль Погба повернувся до Туріну з Ліону і незабаром прийме рішення щодо своєї травми.
Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, француз консультувався з лікарем щодо свого правого коліна. Тепер Погба треба ухвалити рішення: робити операцію чи ні.
Без операції він зможе повернутися до тренувань у жовтні, а якщо операцію буде виконано, то він ризикує пропустити чемпіонат світу наприкінці року.
Нагадаємо, що Погба зазнав пошкодження на тренуванні Ювентуса.