Італія

29-річний футболіст може пропустити чемпіонат світу у Катарі.

Поль Погба повернувся до Туріну з Ліону і незабаром прийме рішення щодо своєї травми.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, француз консультувався з лікарем щодо свого правого коліна. Тепер Погба треба ухвалити рішення: робити операцію чи ні.

Без операції він зможе повернутися до тренувань у жовтні, а якщо операцію буде виконано, то він ризикує пропустити чемпіонат світу наприкінці року.

Нагадаємо, що Погба зазнав пошкодження на тренуванні Ювентуса.