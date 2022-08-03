Італія

"Бики" підсиляться талантом з Франції.

Торіно продовжує трансферну кампанію-2022, розшукуючи талановитих футболістів для укріплення складу.

Так, гравцем "биків" невдовзі стане хавбек Парі Сен-Жермен Дауда Вайдманн, повідомляє Ніколо Скіра. Очікується, що протягом найближчих днів контракт буде підписано.

Чемпіон Франції матиме процент від майбутнього перепродажу футболіста.

Минулого сезону Вайдманн зіграв всього вісім матчів за ПСЖ U-19, не відзначившись результативними діями.

Раніше повідомлялось, що наставник та директор Торіно влаштували бійку.