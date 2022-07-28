Італія

В стані "биків" явно все не в порядку.

Торіно проводить доволі кволу трансферну політику, підписавши всього двох гравців на постійній основі на цей час та й тих, що вже грали у складі команди.

Це стало причиною сварки між головним тренером Іваном Юрічем та директором команди Давіде Вагнаті, яка переросла у штовханину.

Функціонер намагався вдарити Юріча зі словами про те, що захищає наставника від якогось "виродка". Втім, сварка через незначний проміжок часу вщухла.

Зазначимо, що підписані Пеллегрі, Беріче та Річчі минулого сезону вже виступали за "биків".

Раніше була інформація, що Торіно може підписати Денаєра.