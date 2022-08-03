Футболіст поїде грати до Італії.
Пабло Марі, Getty Images
03 серпня 2022, 22:28
Захисник лондонського Арсенала Пабло Марі дуже близький до переходу у стан новачка Серії А Монци.
Як повідомляє відомий журналіст Джанлука Ді Марціо, обидва клуби пішли назустріч у питанні цього трансферу.
Арсенал дуже хоче продати центрального захисника, а Монца бажає підсилити цю позицію, адже вважає її проблемою перед початком нового сезону чемпіонату.
В Італійському клубі офіційно представлять Марі протягом найближчих двох днів. Сума трансферу не розголошується.
Нагадаємо, що минулий сезон Марі також провів у Серії А, захищаючи кольори Удінезе. На його рахунку 15 поєдинків та два забиті голи.