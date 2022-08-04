Італія

Туринському клубу доводиться протистояти Вест Гему.

Лідер атакувальної ланки франкфуртського Айнтрахта, фланговий півзахисник Філіп Костич поточного трансферного вікна може змінити клубну прописку.

На тлі перемоги "орлів" у попередньому розіграші Ліги Європи УЄФА інтерес до 29-річного сербського виконавця збоку європейських топ-клубів підвищився настільки, що німецькому колективу стало важко надалі стримувати його від підвищення за кар’єрними сходами.

Явних претендентів на придбання футболіста наразі лише двоє — туринський Ювентус та лондонський Вест Гем — однак при цьому жодна сторона немає намірів поступатись у власних бажаннях отримати якісне підсилення для лівого флангу.

Нещодавно "молотобійці" зробили рішучий крок убік укладання угоди щодо придбання Костича, після чого вважалось, що "зебри" остаточно втратили позиції в перемовинах.

Проте, за повідомленням італійської преси, туринці наразі все ще хочуть змагатись за цього гравця, тому підтримали ставку в 15 млн євро + різноманітні бонуси.

У попередньому сезоні Костич відіграв 42 матчі, забивши сім голів та віддавши 15 гольових передач.