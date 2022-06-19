Германия

Лідер франкфуртців вже узгодив контракт із туринцями.

Півзахісник Айнтрахту Філіп Костіч продовжує знаходитись в очікуванні трансферу до туринського Ювентусу.

Сторони не можуть зійтись в ціні на футболіста — німецький клуб просить 20 млн євро, в той час як італійський гранд пропонує лише 12.5, повідомляє журналіст Крістофер Міхел.

Минулого сезону Костич провів 42 матчі, в яких забив сім голів і віддав 15 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Ювентус продовжує переговори із Ді Марією.