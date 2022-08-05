Італія

Легенда італійського футболу може очолити "орлів".

Сайт Football Italia повідомляє, що Даніеле Де Россі головний кандидат на посаду тренера Палермо.

Нещодавно клуб оформив квиток до Серії В, а також опинився в руках City Football Group, тож колектив, що свого часу шумів у еліті, має великі амбіції та плани на найближче майбутнє.

Де Россі після довготривалої пригоди із Ромою встиг завітати до Аргентини, а саме до Бока Хуніорс, де я прийняв рішення повісити бутси на цвях.

Потім він став помічником у штабі Роберто Манчіні в збірній Італії, але дуже хоче попрацювати на клубному рівні.