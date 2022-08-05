Легенда італійського футболу може очолити "орлів".
Де Россі
05 серпня 2022, 09:32
Сайт Football Italia повідомляє, що Даніеле Де Россі головний кандидат на посаду тренера Палермо.
Нещодавно клуб оформив квиток до Серії В, а також опинився в руках City Football Group, тож колектив, що свого часу шумів у еліті, має великі амбіції та плани на найближче майбутнє.
Де Россі після довготривалої пригоди із Ромою встиг завітати до Аргентини, а саме до Бока Хуніорс, де я прийняв рішення повісити бутси на цвях.
Потім він став помічником у штабі Роберто Манчіні в збірній Італії, але дуже хоче попрацювати на клубному рівні.