Італія

Півроку для цього виявилось замало.

Іспанський півзахисник італійського Наполі одразу після свого приєднання до команди на початку сезону-2017/18 почав відігравати провідну роль для спортивних здобутків "Партенопеї".

Проте роки минали, і разом із тим наближався момент, коли до кінця чинного контракту гравця залишатиметься один рік, а його поточний клуб буде намагатись продовжити угоду ще на певний час.

Уже під час наступної літньої трансферної кампанії 26-річний виконавець буде вільно обирати собі наступне місце роботи, якщо тільки представники "південців" уже найближчим часом не домовляться з кимось щодо його продажу.

Парі Сен-Жермен уже встиг контактувати з представниками гравця, запропонувавши співпрацю до 2027 року.

За минулий рік футболіст награв 37 матчів, забивши сім м’ячів та віддавши п’ять гольових передач.