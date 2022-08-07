Італія

Футболіст може поповнити склад новачка чемпіонату Італії.

Колишній захисник київського Динамо Лука Лочошвілі, який зараз виступає у складі австрійського Вольфсберга, близький до переїзду в Італію.

Відомо, що на 24-річного футболіста претендують одразу два італійські клуби — Верона та Кремонезе.

Вольфсберг готовий продати грузинського гравця за 1,6 мільйони євро, тоді як купляв його за 200 тисяч.

"До Лочошвілі виявили предметний інтерес два італійські клуби – Кремонезе та Верона. Обидва клуби зробили нам практично однакову фінансову пропозицію.

Тому ми залишили вибір за футболістом. Знаю, що Лука віддав перевагу Кремонезе", — розповів президент австрійського клубу Дітмар Ріглер в інтервью Сuoregrigiorosso.

За Динамо Київ грузинський легіонер виступав з 2017 по 2019 рік, не зігравши жодного офіційного матчу. У складі Вольфсберга він награв 68 ігор та був гравцем основного складу.