Італія

Підсилення міцного середняка Серії A триває.

Італійський Емполі залишився незадоволеним від своїх виступів минулого сезону, коли посів підсумкову 14 сходинку турнірної таблиці Серії A.

Саме тому "адзуррі" вирішили провести змістовну трансферну кампанію в міжсезоння, уже встигнувши досягти домовленості з багатьма виконавцями різноманітних амплуа.

Черговим новачком команди Паоло Дзанетті став нападник бергамаської Аталанти Сам Ламмерс.

25-річний нідерландський виконавець долучився до Емполі на умовах річної оренди.

Минулорічну кампанію цей виконавець також провів у тимчасових відносинах — у Німеччині, виступаючи в складі франкфуртського Айнтрахту, де зіграв 22 матчі, забивши два голи.