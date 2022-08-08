Італійський клуб має намір придбати одного із голкіперів.
КЕПА АРРІСАБАЛАГА, GETTY IMAGES
08 серпня 2022, 22:00
Наполі продовжує працювати над придбанням воротаря, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, все ще немає угоди з Челсі щодо Кепи Аррісабалаги. При цьому все ще йдуть переговори щодо Кейлора Наваса з ПСЖ, проте вони ведуться окремо від потенційної угоди з Фабіаном Руїсом.
Крім того, другим голкіпером Наполі стане Сальваторе Сірігу, угоду завершено.
Зазначимо, що контракт Кепи з Челсі розрахований до літа 2025, а контракт Наваса з ПСЖ до 2024 року.