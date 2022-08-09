Італія

Футболіст спробує свої сили у Серії А.

Півзахисник Вест Гему та збірної Хорватії Ніколо Влашич невдовзі стане гравцем Торіно.

Футболіст підпише орендну угоду строком на один сезон. Окрім того, туринці матимуть можливість викупити Влашича за 15 млн євро, повідомляє Ніколо Скіра.

Минулого сезону виконавець зіграв 31 матч за "молотків", в яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Transfermarkt оцінює Влашича у 22 млн євро.

Раніше повідомлялось, що наставник та директор Торіно влаштували бійку.