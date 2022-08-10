"Фіалки" нікуди не відпустять свого капітана.
Крістіано Бірагі
10 серпня 2022, 09:50
Портал Football Italia повідомляє про відхилення Фіорентиною першої пропозиції Ноттінгем Форест щодо трансферу Крістіано Бірагі.
За даними ресурсу новачок АПЛ пропонував "фіалкам" 6 млн євро за італійця, але клуб не погодився на подібні умови "лісників".
Бірагі є капітаном флорентійського колективу, до якого він приєднався у 2017 році. За Фіорентину, із річною перервою у Інтері, він провів 154 матчі та зробив в них 8+19.
Нагадаємо, що лондонський Челсі нещодавно включився у боротьбу за захисника "Віоли" Ніколи Міленковича.