Італія

"Фіалки" нікуди не відпустять свого капітана.

Портал Football Italia повідомляє про відхилення Фіорентиною першої пропозиції Ноттінгем Форест щодо трансферу Крістіано Бірагі.

За даними ресурсу новачок АПЛ пропонував "фіалкам" 6 млн євро за італійця, але клуб не погодився на подібні умови "лісників".

Бірагі є капітаном флорентійського колективу, до якого він приєднався у 2017 році. За Фіорентину, із річною перервою у Інтері, він провів 154 матчі та зробив в них 8+19.

Нагадаємо, що лондонський Челсі нещодавно включився у боротьбу за захисника "Віоли" Ніколи Міленковича.