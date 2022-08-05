Англія

Сербський захисник може перебратися до АПЛ.

Челсі продовжує роботу над пошуком нового центрального захисника у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Forza Viola, лондонський клуб націлився на підписання центрбека Фіорентини Ніколи Міленковича.

Сербський захисник у минулому сезоні зіграв 38 матчів, забивши три голи. Повідомлялось, що гравець отримає близько 2,2 мільйонів євро на рік.

Нагадаємо, що Фіорентина працює над продовженням контракту з Міленковичем, бажаючи зберегти його мінимум до 2025 року