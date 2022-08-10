Італія

Молодому гравцю потрібен ігровий час.

Ганський нападник італійської Роми Фелікс Афена-Гьян є повноцінним гравцем основного складу "вовків" із початку минулого сезону, а його перші результативні дія в Серії A назавжди увійде залишиться в пам’яті українського фахівця Андрія Шевченка, бо припали у вигляді дубля на дебютний матч українського керманича на чолі генуезької Дженоа (2:0).

Цікаво, що більше за попередній футбольний рік на "дорослому" рівні цей футболіст не відзначався забитими м’ячами, а загалом відіграв 27 матчів у "елітному" дивізіоні та Прімавері.

Поточна трансферна кампанія для 19-річного футболіста підняла питання його особистого ігрового часу на наступний сезон.

Жозе Моуріньо не певен, що зможе надати йому достатньо ігрової практики, тож "вовки" найближчим часом роздумуються віддати Афена-Гьяна до оренди.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Салернітана охоче підбере молодого виконавця, якщо "джаллороссі" дадуть згоду на це.