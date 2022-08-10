Італія

Італійський клуб отримає підсилення, тоді як англійський розвантажить основний склад.

Іспанський центральний захисник Пабло Марі в своїй професіональній кар’єрі вже встиг здобути чимало ігрового досвіду, виступаючи в складах Мальорки, Манчестер Сіті, НАК Бреда, Депортиво, лондонського Арсеналу, Удінезе, та навіть завітавши до Бразилії заради гри за місцевий Фламенго.

Останнім клубом досвідченого виконавця були саме "каноніри", хоча й останні півроку він провів у оренді в складі італійських "зебренят" через брак довіри збоку Мікеля Артети.

Його виступи в 15 матчах італійської Серії A (2 голи) не залишився непоміченим, і хоча Удінезе так і не наважився на повторну оренду футболіста, пропозицію Арсеналу зробив новачок "еліти" італійського футболу — Монца.

Лондонський клуб над варіантом позбутись зайвого виконавця думав недовго — "каноніри" вирішили віддати в оренду іспанця, а вже за результатами виступів Монци в прийдешньому сезоні клуб буде зобов’язаний викупити контракт Марі, якщо залишиться в "еліті".