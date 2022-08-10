Італія

Новачок Серії А проводить доволі потужну трансферну кампанію.

Новачок італійської Серії А Кремонезе оголосив про підписання чергового новачка.

Ним став нападник Генка, який на правах оренди минулого сезону виступав за Феєнорд, Сіріл Дессерс. Невідомо, на який строк підписаний контракт, але це точно повноцінний трансфер.

Нагадаємо, у минулому сезоні 27-річний форвард став найкращим бомбардиром Ліги Конференцій. У першому в історії розіграші нового третього єврокубку він забив 10 м'ячів і віддав 2 гольові передачі, виступаючи в оренді у роттердамському Феєнорді.

Раніше Кремонезе оголосив про трансфер півзахисника Лаціо.