Італія

Захисник Ювентуса може змінити клубну прописку.

Лівий захисник туринського Ювентуса Лука Пеллегріні може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 23-річний італієць потрапив до сфери інтересів двох клубів Серії А.

Мова йдеться про бергамську Аталанту та одного з новачків вищого дивізіону Монцу, які виявляють інтерес до італійського фулбека.

Минулого сезону Лука Пеллегріні провів 21 матч, у яких він віддав одну результативну передачу.