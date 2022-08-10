Захисник Ювентуса може змінити клубну прописку.
Лука Пеллегріні, getty images
10 серпня 2022, 18:20
Лівий захисник туринського Ювентуса Лука Пеллегріні може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 23-річний італієць потрапив до сфери інтересів двох клубів Серії А.
Мова йдеться про бергамську Аталанту та одного з новачків вищого дивізіону Монцу, які виявляють інтерес до італійського фулбека.
Минулого сезону Лука Пеллегріні провів 21 матч, у яких він віддав одну результативну передачу.