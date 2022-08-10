Італія

Бартломей Драговські покинув Фіорентину.

Спеція на своєму офіційному сайті оголосила про підписання голкіпера збірної Польщі Бартломея Драговські, права якого раніше належали Фіорентині.

24-річний поляк перебрався до нового клубу на постійній основі, підписавши контракт до літа 2025 року.

За інформацією Transfermarkt, сума трансферу склала 2 мільйони євро.

Минулого сезону Драговські провів за Фіорентину дев'ять матчів, у яких пропустив 11 м'ячів та заробив дві червоні картки.

За збірною Польщі у новоспеченого голкіпера Спеції, за яку також виступає український півзахисник збірної України Віктор Коваленко, в активі два поєдинки.