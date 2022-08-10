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  • Італія

    10 серпня 2022, 20:55

    Кремонезе підписав екс-захисника Динамо Київ

    Італійський клуб підсилив захисну ланку.

    Кремонезе підписав екс-захисника Динамо Київ
    10 серпня 2022, 20:55

    Не так давно у ЗМІ повідомлялося про інтерес з боку італійських клубів до захисника Вольфсберга Луки Лочошвілі.

    Новачок Серії А у сезоні-2022/23 Кремонезе офіційно оголосив про підписання грузинського легіонера.

    Поки невідомі терміни контракту футболіста з новим клубом. Transfermarkt повідомляє про трансфер за 1,6 мільйона євро.

    У Динамо Київ грузинський легіонер був з 2017 по 2019 рік, але так і не зіграв жодного офіційного матчу. У складі Вольфсберга він награв 68 ігор та був гравцем основного складу.

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