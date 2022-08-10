Кремонезе підписав екс-захисника Динамо Київ

Італійський клуб підсилив захисну ланку.
Не так давно у ЗМІ повідомлялося про інтерес з боку італійських клубів до захисника Вольфсберга Луки Лочошвілі.
Новачок Серії А у сезоні-2022/23 Кремонезе офіційно оголосив про підписання грузинського легіонера.
Поки невідомі терміни контракту футболіста з новим клубом. Transfermarkt повідомляє про трансфер за 1,6 мільйона євро.
У Динамо Київ грузинський легіонер був з 2017 по 2019 рік, але так і не зіграв жодного офіційного матчу. У складі Вольфсберга він награв 68 ігор та був гравцем основного складу.