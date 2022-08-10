Кремонезе підписав екс-захисника Динамо Київ

Італія

Італійський клуб підсилив захисну ланку.

Не так давно у ЗМІ повідомлялося про інтерес з боку італійських клубів до захисника Вольфсберга Луки Лочошвілі.

Новачок Серії А у сезоні-2022/23 Кремонезе офіційно оголосив про підписання грузинського легіонера.

Поки невідомі терміни контракту футболіста з новим клубом. Transfermarkt повідомляє про трансфер за 1,6 мільйона євро.