Італія

Півзахисник спробує себе в черговому клубі Серії A.

Італійська Салернітана за підсумками минулого року дивом залишилась у Серії A, посівши 17 сходинку та віддалившись від зони вильоту лише на одне очко. Аби не повторити це "досягнення", колектив із Салерно намагається активно працювати на трансферному ринку під час цьогорічної літньої кампанії переходів, залучаючи до свого складу досвідчених виконавців.

Зокрема, як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, найближчим часом "морські коники" дадуть можливість 35-річному італійському півзахиснику Антоніо Кандреві можливість зіграти за ще один клуб Серії A в своїй багаторічній кар’єрі.

Тернана, Удінезе, Ліворно, Ювентус, Парма, Чезена, Лаціо, Інтер та Сампдорія, у якій віковий гравець провів останній сезон — такий перелік колективів уже є на рахунку Кандреви, проте він досі прагне отримати новий спортивний виклик у власній кар’єрі.

Салернітана за його трансфер заплатить порівняно невеликі кошти — усього 1 млн євро, а власне гравець отримає однорічний контракт із автоматичним продовженням на ще один сезон, якщо клубу вдасться зачепитись за місце в "еліті".

За минулий футбольний рік Кандрева відіграв 39 матчів, забивши сім голів та віддавши 13 гольових передач.