Найближчим часом українець обговорить своє майбутнє з італійською командою.
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ, GETTY IMAGES
11 серпня 2022, 15:15
Руслан Маліновський може стати наступним гравцем, що залишить Аталанту цього літа, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, найближчим часом 29-річний півзахисник обговорить із керівництвом "богині" своє майбутнє.
Інтерес до Маліновського виявляє Ноттінгем Форест, а також кілька європейських клубів.
Минулого сезону Малиновський провів 41 гру за Аталанту у всіх турнірах: на його рахунку 10 голів та 7 результативних передач.