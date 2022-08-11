Італія

Найближчим часом українець обговорить своє майбутнє з італійською командою.

Руслан Маліновський може стати наступним гравцем, що залишить Аталанту цього літа, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, найближчим часом 29-річний півзахисник обговорить із керівництвом "богині" своє майбутнє.

Інтерес до Маліновського виявляє Ноттінгем Форест, а також кілька європейських клубів.

Минулого сезону Малиновський провів 41 гру за Аталанту у всіх турнірах: на його рахунку 10 голів та 7 результативних передач.