Італія

Валієць може піти з Челсі.

Фабріціо Романо у Twitter повідомляє, що Емполі зацікавився Ітаном Ампаду з Челсі.

Представники "Azzurri" наразі ведуть перемовини із лондонським клубом. Після обговорення деталей контракту, а також зарплатні повинна з'явитися певна конкретика щодо цього трансферу.

Минулий сезон валійський захисник вже встиг пограти на Апеннінах. У складі Венеції він провів 30 зустрічей у чемпіонаті та кубку, в яких віддав три асисти.

У тому числі переможний асист на Давіда Окереке у матчі з Ромою (3:2).

Враховуючи невизначеність Челсі стосовно центральних захисників "сині" можуть залишити Ітана у команді.