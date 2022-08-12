Італія

Тренер висловився щодо продажу гравців клубу.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував можливий відхід Руслана Маліновського.

Футболіста чутки пов'язують з переходом до новачка англійської Прем'єр-ліги Ноттінгем Форест.

"Поки трансферне вікно відкрито, пропозиції та чутки будуть надходити постійно, і це може призвести до раптових ситуацій, подібних до Фройлера. Головне — слідувати рекомендаціям клубу".

Також Гасперіні не надто стурбований трансфером Ремо Фройлера, який приєднується до Ноттінгем Форест.

"У нас є ким замінити Фройлера, від Копмейнерса до Пашалича та де Роона. І потім, є Скальвіні, який зможе отримати більше хвилин", — сказав тренер.

Нагадаємо, що у першому турі Аталанта зіграє проти Сампдорії. Матч відбудеться 13 серпня та розпочнеться о 19:30 за київським часом. Русла Маліновський потрапив до заявки на цю гру.