Італія

Українець може зіграти у матчі першого туру.

У рамках першого туру італійської Серії А Сампдорія вдома зіграє проти Аталанти.

Гості вже поширили заявку на поєдинок у своїх соцмережах. Відзначимо, що український півзахисник Руслан Маліновський увійшов у список гравців, які готуються до гри.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що англійський Ноттінгем Форест готовий заплатити за Руслана Малиновського близько 15 мільйонів євро.

Матч Сампдорія — Аталанта відбудеться 13 серпня та розпочнеться о 19:30 за київським часом.