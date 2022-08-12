Центральний півзахисник Тоттенгема Тангі Ндомбеле може продовжити кар'єру в італійській Серії А.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, Наполі веде переговори щодо 25-річного француза щодо суми викупу та особистих умов контракту.

Минулого сезону французький хавбек провів 30 матчів, у яких забив 3 голи і віддав 3 асисти.

Раніше повідомлялося, що у підписанні Ндомбеле також зацікавлений Вільярреал.