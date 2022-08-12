Французький хавбек може перебратися до чемпіонату Італії.
Тангі Ндомбеле, getty images
12 серпня 2022, 20:57
Центральний півзахисник Тоттенгема Тангі Ндомбеле може продовжити кар'єру в італійській Серії А.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, Наполі веде переговори щодо 25-річного француза щодо суми викупу та особистих умов контракту.
Минулого сезону французький хавбек провів 30 матчів, у яких забив 3 голи і віддав 3 асисти.
Раніше повідомлялося, що у підписанні Ндомбеле також зацікавлений Вільярреал.