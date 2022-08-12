Досвідчений футболіст залишиться у Серії А.
Антоніо Кандрева, Салернітана
12 серпня 2022, 20:56
Італійська Салернітана на своїх офіційних ресурсах оголосила про підписання досвідченого вінгера Антоніо Кандреви.
Мова йде про оренду футболіста в Сампдорії на один рік з правом викупу при деяких умовах. Кандрева буде грати під номером 87.
У минулому сезоні 35-річний вінгер зіграв за Сампдорію 39 матчів в усіх змаганняз, забив 7 голів та віддав 10 асистів.
Відзначимо, що окрім Сампдорії італієць виступав за Ювентус, Парму, Лаціо, Інтер, Чезену, Ліворно та Удінезе.