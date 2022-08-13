Італія

Італійський клуб продовжує підсилюватись перед початком сезону.

Уже сьогодні, 13 серпня, для італійського Торіно запланований стартовий матч нового розіграшу Серії A в гостях у Монци, однак "бики" все ще продовжують перебувати в процесі формування обойми команди на цей сезон шляхом підписання нових футболістів.

Черговим новачком туринців найближчим часом може стати 22-річний центральний захисник амстердамського Аяксу Перр Схюрс.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, представник Серії A вже встиг погодити з нідерландським виконавцем умови особистого контракту.

Власне за сам трансфер Торіно готовий сплатити 9 млн євро + різноманітні бонуси за подальші виступи гравця в своєму складі.

Варто зауважити, що інтерес "биків" до цього виконавця вийшов на передній план на тлі провалу перемовин із колишнім захисником французького Ліона Джейсоном Денаєром.

У минулому сезоні Схюрс за 30 матчів (1496 хвилин) зумів віддати дві гольові передачі.