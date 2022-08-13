Італія

Нідерландський форвард розірве контракт із Барселоною після того, як повністю домовиться з туринцями.

Нападник Мемфіс Депай, на якого не розраховують у Барселоні, може продовжити кар'єру в італійській Серії А.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Ювентус наблизився до того, щоб підписати 28-річного нідерландця, та майже погодив із ним всі деталі контракту.

За інформацією джерела, у найближчі кілька днів туринський клуб відправить офіційну пропозицію щодо Депая.

Відзначається, що нідерландський форвард розірве контракт із Барселоною після того, як повністю домовиться з туринцями.

Минулого сезону Мемфіс Депай провів 36 матчів, у яких забив 13 голів і віддав 2 асисти.